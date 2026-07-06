Nvidias nächstes KI-Vorzeigeprojekt verzögert sich offenbar deutlich. Gleichzeitig rückt Apple beim Börsenwert näher. Wird ausgerechnet der KI-Champion jetzt von Fertigungsproblemen und eigenen Kunden ausgebremst? Nvidia muss bei seiner nächsten großen Chip-Architektur offenbar einen Rückschlag hinnehmen. Die Kyber-Rack-Scale-Plattform für die Rubin-Ultra-Chips soll sich um mehr als zwölf Monate verzögern. Der Start verschiebt sich damit von 2027 auf 2028, berichtet CNBC unter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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