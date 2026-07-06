EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Fresenius Medical Care AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Fresenius Medical Care AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



06.07.2026 / 16:20 CET/CEST

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Fresenius Medical Care AG: Aktienrückkauf

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Erwerb eigener Aktien - Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 29. Juni 2026 bis zum 3. Juli 2026 (jeweils einschließlich) wurden insgesamt 609.595 Aktien der Fresenius Medical Care AG im Rahmen der ersten Tranche des Aktienrückkaufs erworben, deren Beginn am 28. Mai 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekanntgemacht wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

Datum Zurückgekaufte Aktien (Stück) Gewichteter Durchschnittskurs

(in EUR) Transaktionsbetrag

(in EUR) Handelsplatz 29. Juni 2026 152.000 40,2977 6.125.250,40 XETR 30. Juni 2026 230.000 39,4780 9.079.940,00 XETR 1. Juli 2026 100.000 39,7722 3.977.220,00 XETR 2. Juli 2026 85.702 40,5484 3.475.078,98 XETR 3. Juli 2026 41.893 41,0726 1.720.654,43 XETR

Insgesamt wurden im Rahmen der ersten Tranche des Aktienrückkaufs bislang 2.682.540 Aktien erworben.

Der Erwerb der Aktien erfolgt durch ein von der Fresenius Medical Care AG beauftragtes Kreditinstitut.

Die Fresenius Medical Care AG wird über die Fortschritte des Aktienrückkaufs regelmäßig informieren, unter anderem durch Bekanntgabe der erforderlichen Informationen unter https://freseniusmedicalcare.com/de/investoren/aktien/aktienrueckkauf/ .