AKTIONÄR-Leser wissen: Ende Mai veröffentlichte UBS-Analyst Francois-Xavier Bouvignies mit 1.900 Euro ein neues Top-Kursziel für die ASML-Aktie. Kurz darauf legten Barclays mit einem fairen Wert von 2.000 Euro und die Bank of America (BofA) mit einem neuen Rekordziel von 2.022 Euro nach. Mittlerweile hat Bouvignies sein Top-Ziel erneut auf 2.100 Euro angehoben. Doch zum Start in die neue Woche hat Bernstein Research heute eine neue Bestmarke veröffentlicht.Analyst David Dai ("Outperform") hat das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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