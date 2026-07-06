Das Wettrennen der Super-KI-Modelle aus den USA und China eskaliert. Wichtig im Ringen um die Tech-Zukunft ist dabei auch die Herstellung der Basistechnologien im eigenen Land. Die USA feiern sich selbst und die enormen KI-Investments.Passend zum Nationalfeiertag zeigt Nvidia seine enormen Anstrengungen, um in den USA verstärkt zu produzieren. Die enormen KI- und Chipinvestitionen helfen indirekt auch TFA-Depot-Titeln wie Bel Fuse (siehe neues AKTIONÄR TV).Nvidia meldet nun stolz: Amerika ist eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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