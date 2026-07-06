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WKN: A1147K | ISIN: AT00000FACC2 | Ticker-Symbol: 1FC
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Small- & Micro Cap Investment
06.07.2026 17:02 Uhr
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Der Kapitalmarkt als Transformationstreiber: Warum Börsen weit mehr sind als ein Handelsplatz für Aktien

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Wenn über den Kapitalmarkt gesprochen wird, stehen häufig Börsenkurse oder tägliche Kursbewegungen im Mittelpunkt. Für Unternehmen erfüllt der Kapitalmarkt jedoch eine weitere Funktion. Börsennotierte Gesellschaften können ihn nutzen, um Eigenkapital aufzunehmen, Fremdkapital zu beschaffen oder ihre langfristige Finanzierung auf eine breitere Basis zu stellen. Gerade bei kapitalintensiven Industrieunternehmen spielt dieser Zugang zu Finanzierungsmöglichkeiten eine wichtige Rolle.

Zwischen einer Investitionsentscheidung und den ersten wirtschaftlichen Ergebnissen liegen häufig mehrere Jahre. Neue Gebäude müssen errichtet, Produktionsanlagen installiert und Prozesse aufgebaut werden. Der Kapitalmarkt finanziert solche Projekte nicht unmittelbar. Er schafft jedoch Rahmenbedingungen, unter denen Unternehmen langfristige Investitionen planen, finanzieren und transparent begleiten können.

Investitionen beginnen häufig lange bevor sich ihr Erfolg messen lässt

Neue Technologien, moderne Produktionsanlagen oder digitale Prozesse stehen häufig am Ende eines Veränderungsprozesses. Davor stehen Entscheidungen, die deutlich weniger sichtbar sind. Unternehmen müssen Investitionsprogramme planen, Finanzierungsquellen sichern und Projekte über mehrere Jahre organisieren.

Gerade deshalb unterscheiden sich Investitionen von vielen anderen Unternehmensentscheidungen. Die finanziellen Mittel werden heute eingesetzt, während sich zusätzliche Kapazitäten oder effizientere Abläufe häufig erst später in den Geschäftszahlen widerspiegeln. Für Unternehmen bedeutet das, finanzielle Stabilität und langfristige Planung miteinander zu verbinden. Der Zugang zu Kapital kann dabei ein wichtiger Bestandteil sein, um umfangreiche Projekte über mehrere Jahre umzusetzen.

Transparenz gehört zu den Aufgaben börsennotierter Unternehmen

Mit dem Zugang zum Kapitalmarkt gehen auch Pflichten einher. Börsennotierte Unternehmen veröffentlichen regelmäßig Geschäftsberichte, Quartalsmitteilungen und weitere Informationen über ihre wirtschaftliche Entwicklung. Dadurch erhalten Aktionäre, Fremdkapitalgeber und andere Marktteilnehmende Einblick in die Geschäftsentwicklung sowie in größere Investitionsvorhaben.

Diese Transparenz erfüllt mehrere Funktionen. Sie schafft Nachvollziehbarkeit über die Verwendung finanzieller Mittel und ermöglicht es, langfristige Unternehmensentscheidungen einzuordnen. Der Kapitalmarkt besteht deshalb nicht nur aus dem Handel von Wertpapieren. Er umfasst ebenso den kontinuierlichen Informationsaustausch zwischen Unternehmen und ihren Kapitalgebern.

FACC zeigt, wie Unternehmen ihre Entwicklung transparent begleiten

Die FACC AG (ISIN: AT00000FACC2) veröffentlicht als börsennotiertes Unternehmen regelmäßig Geschäftsberichte, Quartalszahlen, Investorenpräsentationen und Ad-hoc-Mitteilungen. Diese Unterlagen dokumentieren nicht nur die aktuelle Geschäftsentwicklung, sondern informieren auch über strategische Projekte und Investitionen.

Ein Beispiel dafür ist das Investitionsprogramm am Standort St. Martin im Innkreis. Darüber hinaus veröffentlichte FACC im ersten Quartal 2026 einen Umsatzanstieg um 11,8% auf 258,2 Mio. Euro sowie einen Anstieg des operativen Ergebnisses (EBIT) von 4,3 Mio. Euro auf 9,7 Mio. Euro. Die veröffentlichten Informationen ermöglichen es, die Entwicklung des Unternehmens über einen längeren Zeitraum nachzuvollziehen und Investitionen im Zusammenhang mit den operativen Kennzahlen einzuordnen.

Gerade diese kontinuierliche Berichterstattung gehört zu den Merkmalen börsennotierter Unternehmen. Sie macht strategische Entscheidungen bereits während ihrer Umsetzung nachvollziehbar und nicht erst nach Abschluss eines Projekts.

Kapital unterstützt nicht nur Wachstum, sondern auch Veränderungen innerhalb eines Unternehmens

Investitionen verfolgen unterschiedliche Ziele. Sie können zusätzliche Kapazitäten schaffen, bestehende Prozesse modernisieren oder neue Technologien in bestehende Strukturen integrieren. Welche Ziele im Vordergrund stehen, hängt von der jeweiligen Unternehmensstrategie ab.

Deshalb lassen sich Investitionsprogramme nicht allein anhand ihrer Höhe bewerten. Entscheidend ist vielmehr, welche Veränderungen damit verbunden sind und wie Unternehmen diese Projekte über mehrere Jahre begleiten. Für Kapitalmarktteilnehmende gehören Investitionsprogramme deshalb zu den Informationen, die neben Umsatz- und Ergebnisentwicklung regelmäßig betrachtet werden.

Der Kapitalmarkt verbindet Finanzierung und Unternehmensentwicklung

Der tägliche Börsenkurs gehört zu den sichtbarsten Kennzahlen eines Unternehmens. Für die langfristige Entwicklung spielen jedoch weitere Faktoren eine Rolle. Investitionsprogramme, Finanzierungsstruktur und die kontinuierliche Berichterstattung liefern zusätzliche Informationen darüber, wie Unternehmen ihre zukünftige Entwicklung gestalten.

Das Beispiel FACC zeigt, wie diese Elemente zusammenwirken können. Das Unternehmen informiert regelmäßig über seine wirtschaftliche Entwicklung, veröffentlicht Investitionsprogramme und ordnet diese im Rahmen seiner Kapitalmarktkommunikation ein. Dadurch wird nachvollziehbar, wie langfristige Projekte vorbereitet und begleitet werden. Gerade diese Verbindung aus Finanzierung, Transparenz und strategischer Planung macht den Kapitalmarkt für viele Unternehmen zu einem wichtigen Bestandteil ihrer langfristigen Entwicklung.

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Lassen Sie sich in den Verteiler für FACC oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e_reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler FACC" und/oder "Nebenwerte".

FACC
ISIN: AT00000FACC2
WKN: A1147K
https://www.facc.com

Quellen
https://www.facc.com/en/wp-content/uploads/sites/2/2026/03/annualreport-facc-2025-en.pdf
https://www.facc.com/en/news/continuation-of-growth-facc-increases-earnings-and-revenue-in-q1-2026-strategic-milestones-underline-positive-development
https://www.facc.com/en/investors
https://www.facc.com/en/news/facc-invests-120-million-euros-in-future-growth/

Disclaimer/Risikohinweis
Interessenkonflikte: Mit FACC existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der FACC. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von FACC können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von FACC einsehen: https://www.facc.com/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

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Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung FACC vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

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Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

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Enthaltene Werte: AT00000FACC2

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