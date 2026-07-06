NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Scout24 vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 93 Euro belassen. Im Vergleich zum ersten Quartal gebe es für die Margen des Betreibers von Internetplattformen nur wenig Spielraum nach oben, schrieb Marcus Diebel in einem Ausblick am Montag. Erst im zweiten Halbjahr könne sich die Profitabilität verbessern./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 14:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 14:47 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000A12DM80
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