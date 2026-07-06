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Asset Standard
06.07.2026 17:30 Uhr
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Berenberg: Horizonte Handout Juli 2026

01.07.2026 -

Volkswirtschaft

  • Der Iran-Schock dämpft kurzzeitig die Weltkonjunktur. Es folgt eine schrittweise Rückkehr zu normalem Wachstum.
  • In der Eurozone ist bis zum Herbst mit einer Stagflation zu rechnen, die US-Wirtschaft profitiert derweil weiter vom KI-Boom.
  • Die Leitzinsen dürften zunächst stabil bleiben, sofern die Lage im Nahen Osten nicht erneut eskaliert und die Energiepreise nicht erneut anziehen.

Aktien

  • Globale Leitindizes verbuchen 2026 erneut Kursgewinne, trotz Energie- und Zinsschocks.
  • Starke Unternehmensgewinne, kombiniert mit strukturellen Faktoren, dürften Aktien auch über die kommenden Monate stützen.
  • Volatilität dürfte Anlegern erhalten bleiben - nicht nur wegen der Lage am Golf. Energieaktien bleiben neben KInahen Sektoren essenzielle Portfoliobausteine.

Anleihen

  • Nominal werden sichere Staatsanleihen wieder attraktiver, vorbehaltlich regionaler Unterschiede, erwarteter Inflation und Wechselkursschwankungen.
  • Korrekturen bei europäischen Unternehmensanleihen könnten Einstiegschancen bieten, insbesondere im Hochzinssegment.
  • Generell gilt: Inflation bleibt essenziell, sie frisst Teile der nominalen Erträge auf.

Alternative Investments / Rohstoffe

  • Anhaltendes Angebotsdefizit dürfte Ölpreis auf erhöhtem Niveau halten - auch nachdem das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran unterzeichnet wurde.
  • Strukturelle Treiber für Gold bleiben trotz fragilen Makroumfelds weiterhin intakt.
  • Anhaltende Angebotsknappheit und strukturelle Faktoren dürfte Industriemetalle auch weiterhin stützen.

Währungen

  • Der Euro verlor gegenüber dem Dollar gleich doppelt: Auf der einen Seite zeigte sich die US-Wirtschaft stark. Auf der anderen Seite litt Europa unter dem Energiepreisschock.
  • Abwärtspotenzial des Yen dürfte limitiert sein. Zum einen hat die Bank of Japan jüngst den Leitzins angehoben. Zum anderen stützt das massive Fiskalpaket der Takaichi-Regierung.

Lesen Sie mehr im vollständigen Berenberg Horizonte Handout Kapitalmarktausblick Juli 2026

© 2026 Asset Standard
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

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