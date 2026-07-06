© Foto: NDZ/STAR MAX/IPx - STRMXErst Rekorde, dann Warnsignale: Die BofA sieht extreme Spekulation, und JPMorgan warnt vor einem Flash-Crash. Für Anleger wird die KI-Rallye jetzt zur Nervenprobe.Nach dem stärksten Quartal des S&P 500 seit 2020 wächst an der Wall Street die Angst vor einem Rückschlag. Der breite US-Index liegt 2026 bislang rund 9 Prozent im Plus, doch die Bank of America warnt, dass ein Großteil dieser Gewinne wieder verloren gehen könnte. Die Analysten bestätigten ihr Jahresendziel von 7.100 Punkten. Das läge etwa 5 Prozent unter dem jüngsten Schlusskurs und deutlich unter dem Allzeithoch von 7.621 Punkten, das der Index erst vor rund einem Monat erreicht hatte. Der Kern der Warnung: Der Markt wirkt heiß …
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