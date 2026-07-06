Am Sonntagnachmittag (5. Juli) ist die Feuerwehr Bentwisch - in der Nähe von Rostock - zu einem Feuer auf das Grundstück eines Einfamilienhauses gerufen worden. Dabei hat sich nach derzeitigem Erkenntnisstand in einem Holzschuppen ein Batteriespeicher überhitzt. Während der Brandbekämpfung vor Ort sei es dann zu einer Explosion gekommen, berichtet die Feuerwehr. Dabei sei das Dach weggeflogen und der Schuppen zusammengefallen. Drei Feuerwehrmänner seien durch die Explosion leicht verletzt worden. Ob sie in ein Krankenhaus eingeliefert wurden, war zunächst nicht bekannt. Die herumfliegenden Trümmerteile ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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