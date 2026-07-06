Ankara/Berlin - Im Streit mit den USA über Verteidigungsausgaben gehen Nato-Alliierte aus Europa und Kanada selbstbewusst in das Gipfeltreffen mit Präsident Donald Trump. Nato-Generalsekretär Mark Rutte stellte vor dem zweitägigen Treffen in der türkischen Hauptstadt Ankara heraus, dass die Bündnispartner der USA ihre Investitionen bereits deutlich gesteigert haben. Den Vorwurf Trumps, die Ausgaben grosser Verbündeter seien «lächerlich», hält Bundeskanzler ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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