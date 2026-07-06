Deutsche Bank Research hat die Schott Pharma-Aktie heute hochgestuft. Das Kursziel klettert von 16 auf 22 €, und das Votum wechselt von "Hold" auf "Buy". Analyst Falko Friedrichs begründet den Schritt damit, dass der Pharmaspezialisten den schwierigsten Abschnitt hinter sich gelassen hat. Wachstum und Margen sollen anziehen Schott Pharma stellt Verpackungs- und Verabreichungslösungen für injizierbare Medikamente her. Friedrichs erwartet, dass das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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