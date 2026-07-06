Nach Schilderungen von Grünen-Mitgliedern des Ausschusses für Wirtschaft und Energie im Bundestag ist am Montag überraschend die geplante Verabschiedung des Gebäudemodernisierungsgesetzes auf September verschoben worden. Ob dies eine Reaktion auf eine Organklage der Fraktion "Die Linke" oder auf deutliche Verschlechterungen im Mieterschutz zurückzuführen ist, blieb offen. Ursprünglich sollte das neue Gebäudemodernisierungsgesetz noch in dieser Woche verabschiedet werden. Noch am vergangenen Donnerstag sah der Zeitplan folgendermaßen aus: Beschlussfassung im federführenden Wirtschaftsausschuss ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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