Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat die Woche nach der Rekordjagd der vergangenen Tage im Minus begonnen. Ausgebremst wurde der Schweizer Leitindex SMI von schwachen Schwergewichten und Techwerten. Von Umschichtungen profitierten hingegen die Versicherer. Insbesondere die zuletzt heiss gelaufenen Techwerte standen in Asien und Europa am Montag unter Verkaufsdruck. «Die Investoren hängen derzeit zwischen Baum und Borke und jagen der Frage nach, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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