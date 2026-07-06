Paris/London/Zürich - Von überwiegend leicht fallenden Kursen war der Wochenauftakt an Europas Börsen gekennzeichnet. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 erklomm am Montag im frühen Handel zwar erneut ein Rekordhoch, drehte danach aber ins Minus und schloss 0,23 Prozent tiefer bei 6.398,01 Punkten. Gemieden wurden von den Investoren vor allem die als defensive Investments geltenden Sektoren Versorgung, Gesundheit und Lebensmittel. Auch ausserhalb ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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