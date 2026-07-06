Anzeige
Mehr »
Montag, 06.07.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
8,8-Mio.-Nanocap direkt neben Europas Lithium-Giganten - jetzt steigt die Spannung
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: TKMS00 | ISIN: DE000TKMS001 | Ticker-Symbol: TKMS
Xetra
06.07.26 | 17:35
93,30 Euro
+13,09 % +10,80
Branche
Maschinenbau
Aktienmarkt
Prime Standard
MDAX
1-Jahres-Chart
TKMS AG & CO KGAA Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
TKMS AG & CO KGAA 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
95,5096,5022:21
93,4094,3022:00
Dow Jones News
06.07.2026 18:51 Uhr
518 Leser
Artikel bewerten:
(2)

MÄRKTE EUROPA/Uneinheitlich - TKMS-Aktie legt deutlich zu

DJ MÄRKTE EUROPA/Uneinheitlich - TKMS-Aktie legt deutlich zu

DOW JONES--Die europäischen Börsen haben zu Wochenbeginn keine einheitliche Tendenz gezeigt. Der DAX verbesserte sich um 0,1 Prozent auf 25.818 Punkte, nachdem er im frühen Geschäft ein neues Rekordhoch bei 25.900 Punkten markiert hatte. Der Euro-Stoxx-50 schloss dagegen mit einem Minus von 0,2 Prozent bei 6.398 Punkten. Hier zeigten sich vor allem die Sektoren Healthcare (-1,7%) und Versorger (-1,6%) schwach.

Der deutlich erholte deutsche Sentix-Konjunkturindex hellte die Stimmung nicht auf; er lag nach wie vor im negativen Bereich. Auch die US-Konjunkturdaten am Nachmittag lieferten keinen Impuls. Der ISM-Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe ist im Juni auf 54,0 Punkte gefallen von 54,5 Punkten im Vormonat. Ökonomen hatten hier einen Rückgang auf 54,3 prognostiziert. Der Unterindex für die Beschäftigung legte dagegen auf 51,2 (Vormonat: 47,9) zu.

Die Rotation heraus aus Halbleiteraktien ebbte am Nachmittag ab. Die Aktien konnten ihre zwischenzeitlichen Verluste größtenteils wieder aufholen, drehten teilweise sogar ins Plus. Teilnehmer verwiesen auf die kräftig anziehenden Kurse an der Nasdaq. Infineon schlossen deutlich erholt vom Tagestief mit einem Minus von 0,2 Prozent. Für die Aixtron-Aktie ging es nach zwischenzeitlichen Verlusten schließlich um 1,5 Prozent nach oben. ASML verloren lediglich noch 0,4 Prozent. Der Subindex der Technologiewerte drehte ins Plus und gewann 0,2 Prozent.

BE Semiconductor reduzierten sich dagegen um 5,5 Prozent. Hintergrund waren Presseberichte über eine verschobene Kundennachfrage, heißt es aus dem Handel. "Das hätte man sich aber bereits letzte Woche denken können", so ein Händler. Denn Samsung Foundry habe den Produktionsprozess für 1,4-Nanometer-Chips bereits um ein Jahr nach hinten verschoben, was auch die Spitzenmodelle der Lithographie-Technik von ASML betreffe. "Unter dem Strich sind das nur normale Projektplanungen von Unternehmen auf der Zeitachse und dürften nicht als mangelndes Nachfrageinteresse interpretiert werden", ergänzte der Händler.

Etwas ruhiger ist es um den Iran-US-Krieg geworden. Der Ölpreis der Sorte Brent tendierte knapp über der Marke von 72 Dollar je Barrel nach der Ankündigung der Opec, die Fördermenge erneut zu erhöhen. Die schwächeren US-Arbeitsmarktdaten vom Donnerstag vergangener Woche und niedrigere Energiepreise dürften Anleger dazu veranlassen, ihre Wetten auf Zinserhöhungen der Fed zurückzuschrauben, so das globale Wirtschafts- und Marktforschungsteam von UOB.

Für die Aktie von TKMS ging um 11,1 Prozent steil nach oben. Das Marineschiffbauunternehmen hat einem Medienbericht zufolge den Zuschlag der kanadischen Regierung für den Bau von U-Booten für die Marine erhalten. Kanadas Premierminister Mark Carney werde die Entscheidung noch im Laufe des Tages vor seiner Abreise zum Nato-Gipfel in der Türkei bekanntgeben, schreibt die kanadische Zeitung Globe and Mail unter Berufung auf informierte Kreise.

Kräftig aufwärts um 9,3 Prozent ging es auch mit den Aktien von Easyjet in London. Die Billigfluggesellschaft hat im Prinzip einem höheren Übernahmeangebot durch den US-Investor Castlelake zugestimmt. Es sei weniger der genaue Betrag des leicht erhöhten Angebots, sondern dass der Deal jetzt im fünften Anlauf in trockenen Tüchern ist, sagte ein Händler. Easyjet stehe dem erhöhten Vorschlag positiv gegenüber, so dass es nun nur noch formale, regulatorische Hürden gebe. Castlelake bietet nun 6,90 Pfund je Aktie nach zuvor 6,50 Pfund.

Die Aktien von Continental fielen trotz der Ankündigung einer Sonderdividende aus dem Verkauf der Sparte Contitech um 2,2 Prozent. Die Ausschüttung von rund 2,5 Milliarden Euro an ihre Aktionäre liege zwar im höheren Bereich, jedoch belastete eine Abstufung von Kepler auf "Hold" nach "Buy" die Stimmung.

Auch andere Aktien wurden angesichts der Ruhe zum Wochenstart durch Umstufungen und Analystenkommentare bewegt. Schott Pharma sprangen um 7,2 Prozent nach oben dank einer Hochstufung auf "Buy" durch die Deutsche Bank. Auto1 legten um 1,8 Prozent zu, nachdem sich Goldman Sachs erneut positiv geäußert hat.

Bei Nemetschek ging es um 4,5 Prozent nach oben, nachdem sie von der Deutschen Bank mit einer Kaufempfehlung wieder aufgenommen worden sind. Merck KGaA schlossen mit einem Abschlag von 2 Prozent. Hier wurde die Kaufempfehlung von HSBC zurückgezogen. 

=== 
Index        Schluss* Entwicklung in % Seit Jahresbeginn (%) 
Euro-Stoxx-50     6.398       -0,2         +10,7 
Stoxx-50        5.458       -0,4         +11,4 
Stoxx-600        651       -0,4         +10,2 
DAX          25.818       +0,1          +5,3 
FTSE-100 London    10.679       -0,3          +7,5 
CAC-40 Paris      8.508       -0,3          +4,4 
AEX Amsterdam     1.083       -0,1         +13,9 
ATHEX-20 Athen     6.441       +1,0         +20,4 
BEL-20 Brüssel     5.814       -1,4         +14,5 
BUX Budapest     143.072       +0,4         +28,9 
OMXH-25 Helsinki    6.269       -1,1          +9,9 
OMXC-20 Kopenhagen   1.668       -1,3          +3,7 
PSI 20 Lissabon    9.328       -1,2         +12,9 
IBEX-35 Madrid    19.852       -0,9         +14,7 
FTSE-MIB Mailand   52.819       +0,3         +17,5 
OBX Oslo        1.877       -0,3         +17,5 
PX Prag        2.588       +1,1          -3,6 
OMXS-30 Stockholm   3.247       -0,4         +12,6 
WIG-20 Warschau   139.671       +0,4         +18,7 
ATX Wien        6.566       -0,0         +23,3 
SMI Zürich      14.424       -0,9          +8,7 
* gerundet 
 
DEVISEN         zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Fr, 17:00 
EUR/USD          1,1426  -0,1  -0,0009     1,1435   1,1441 
EUR/JPY          185,44  +0,5  0,9100     184,53  184,5400 
EUR/CHF          0,9211  +0,3  0,0029     0,9187   0,9189 
EUR/GBP          0,8547  -0,2  -0,0019     0,8566   0,8565 
USD/JPY          162,27  +0,6  0,9000     161,37  161,2800 
GBP/USD          1,3366  +0,1  0,0015     1,3351   1,3357 
USD/CNY          6,7958  +0,2  0,0161     6,7797   6,7797 
USD/CNH          6,7964  +0,2  0,0123     6,7841   6,7838 
AUS/USD          0,6942  +0,0  0,0002      0,694   0,6934 
Bitcoin/USD      63.426,02  +1,2  728,06    62.697,96 62.128,67 
 
ROHÖL          zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex         68,75  +0,1   0,06      68,69 
Brent/ICE         72,12  0,0   0,00      72,12 
 
Metalle         zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag 
Gold          4.144,19  -0,7  -31,19    4.175,38 
Silber           61,67  -1,2   -0,73      62,40 
Platin         1.627,96  -0,6  -10,01    1.637,97 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/uxd

(END) Dow Jones Newswires

July 06, 2026 12:20 ET (16:20 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Markt die versteckten Gewinner entdeckt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.