Der integrierte Logistikkorridor von DP World zwischen Europa, der Türkei und den Golfstaaten verkürzt die Transportzeiten auf dem Seeweg von rund 55 auf nur noch 22 bis 29 Tage und stärkt die Resilienz globaler Lieferketten

ISTANBUL, July 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Immer mehr Unternehmen nutzen die Türkei als Drehscheibe für Warenlieferungen in die Golfstaaten. Hintergrund sind geopolitische Unsicherheiten und anhaltende Störungen auf etablierten Schifffahrtsrouten, die viele Unternehmen dazu veranlassen, ihre Lieferketten breiter aufzustellen, wie DP World heute mitteilte. Damit festigt die Türkei ihre Rolle als strategisches Handels- und Logistikdrehkreuz an der Schnittstelle zwischen Europa, Asien und dem Nahen Osten.

Auf dem 5. Türkiye Maritime Summit in Istanbul erklärte Abdulla Al Hashmi, Global Chief Operating Officer, Parks & Economic Zones bei DP World, dass Unternehmen zunehmend nach alternativen Transportkorridoren suchen, die bestehende Seeverbindungen sinnvoll ergänzen und ihre Lieferketten widerstandsfähiger machen. Die jüngsten Beeinträchtigungen wichtiger Schifffahrtsrouten haben deutlich gemacht, wie entscheidend widerstandsfähige und flexibel aufgestellte Lieferketten inzwischen sind. Deshalb setzen immer mehr Unternehmen auf eine Kombination aus See- und Landtransport, um Transportzeiten zu verkürzen und ihre Lieferketten robuster zu gestalten.

"Wir verzeichnen einen deutlichen Anstieg des Frachtaufkommens, das über die Türkei abgewickelt wird. Immer mehr Unternehmen nutzen das Land als Transportkorridor, um Waren in die Golfstaaten zu bringen. Diese Entwicklung ist branchenübergreifend zu beobachten und verläuft in beide Richtungen - sowohl von Europa in die Golfregion als auch aus Fernost über die Türkei in weitere Absatzmärkte", sagte Abdulla Al Hashmi.

DP World unterstützt bereits Kunden aus der Automobilindustrie sowie den Konsumgüter- und Industriesektoren dabei, die Türkei verstärkt als Tor zu den Märkten der Golfregion zu nutzen. Mit seinem integrierten multimodalen Transportkorridor verbindet DP World See- und Straßentransporte und verkürzt die Transitzeiten zwischen Europa und den Golfstaaten von rund 55 Tagen auf dem Seeweg auf etwa 22 bis 29 Tage. Kunden erhalten damit eine deutlich schnellere und zugleich widerstandsfähigere Transportlösung für zeitkritische Sendungen.

Laut Al Hashmi stärken die strategisch günstige Lage der Türkei sowie die kontinuierlichen Investitionen in Häfen, Spedition, Straßengüterverkehr, Schienenanbindungen und Logistikinfrastruktur die Position des Landes als eines der wichtigsten Handelsdrehkreuze der Region.

"Die Türkei ist längst mehr als ein reines Transitland. Sie entwickelt sich zu einem strategischen Logistikdrehkreuz, das Europa, Asien und die Golfregion miteinander verbindet. Während Unternehmen ihre Lieferketten neu ausrichten, bietet sich der Türkei die Chance, ihre Bedeutung als Drehscheibe des Welthandels weiter auszubauen", fügte er hinzu.

DP World verfolgt das Ziel, in der Türkei ein ganzheitliches Logistik-Ökosystem zu etablieren. Dafür werden Häfen, Spedition, Kontraktlogistik und multimodale Transportlösungen zu einer durchgängigen End-to-End-Lieferkette zusammengeführt.

DP World hat mehr als 600 Millionen US-Dollar in der Türkei investiert und damit eine der am stärksten integrierten Logistikplattformen des Landes aufgebaut. Mit der Gründung von DP World Evyap im Jahr 2024 wurden die Terminals Yarimca und Körfez zusammengeführt. Dadurch entstand der größte Hafenbetrieb in der Region Ostmarmara sowie der zweitgrößte Hafenbetrieb der Türkei. Gleichzeitig wurden die Kapazitäten erweitert und die Anbindung des Landes an die regionalen und internationalen Märkte weiter gestärkt.

Darüber hinaus war DP World der erste private Hafenbetreiber in der Türkei, der sein Terminal durch eigene Investitionen an das nationale Schienennetz angeschlossen hat. Über diese Anbindung ist die Türkei an den Baku-Tiflis-Kars-Korridor sowie an das übergeordnete Netzwerk der Seidenstraße angebunden. Zugleich verbindet DP World Evyap die Industrieregionen des Landes über eine direkte Autobahnanbindung und die Bahnstrecke Istanbul-Ankara mit den internationalen Märkten. Zusammen bilden diese Investitionen ein integriertes Logistiknetzwerk, das schnellere Transport- und Verteilprozesse im Binnenland ermöglicht, die Widerstandsfähigkeit der Lieferketten erhöht und die Wettbewerbsfähigkeit der Türkei als Drehscheibe des internationalen Handels weiter stärkt.

Um diesen Wandel im Welthandel zu unterstützen, wird DP World sein integriertes Logistiknetzwerk in der Türkei weiter ausbauen, erklärte Al Hashmi. Ziel sei es, Häfen, Spedition, Kontraktlogistik und multimodale Transportlösungen zu einem nahtlosen End-to-End-Angebot entlang der gesamten Lieferkette zu verbinden.

"In Zeiten anhaltender Störungen werden leistungsfähige Verkehrs- und Logistikverbindungen zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil, sagte er. In einem von Unsicherheit geprägten Umfeld ist Integration eine wesentliche Stärke. Und in einer Welt, deren Komplexität stetig zunimmt, bietet sich der Türkei die Chance, ihre zentrale Rolle im globalen Warenverkehr weiter auszubauen. DP World wird diesen Weg aktiv begleiten und unterstützen."



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Das europäische Netzwerk von DP World umfasst mehr als 250 Standorte in über 30 Ländern, darunter Tiefseehäfen, Inlandterminals, Schienengüterverkehrszentren und Lagerstandorte. Mit kontinuierlichen Investitionen in Infrastruktur, Technologie und unsere Mitarbeiter sichern wir mehr als 26.000 Arbeitsplätze und schaffen die Voraussetzungen für einen intelligenteren, schnelleren und widerstandsfähigeren Warenverkehr in ganz Europa.

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