NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Gea vor Zahlen zum zweiten Quartal von 60 auf 64,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Akash Gupta erhöhte in einem Ausblick am Montag die Annahmen für das operative Ergebnis (Ebitda) 2026 bis 2028. Er rechnet für den Anlagenhersteller mit einer steigenden Nachfrage in diesem Jahr und besseren Wachstumsaussichten 2028./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 16:24 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 16:24 / BST

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