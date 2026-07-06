© Foto: Imago Images / ZUMA Press WireStarinvestor Michael Burry wettet gegen die Aktien von KI-Profiteuren. Vor allem beim Großgerätehersteller Caterpillar dürfte er mit seiner Einschätzung richtig liegen. Willkommen zum Smartbroker+ Chart der Woche - Caterpillar Während der US-Leitindex Dow Jones pünktlich zum 250. Geburtstag der USA ein neues Allzeithoch erreicht und seine Rekordjagd damit fortgesetzt hat, müssen sich Anlegerinnen und Anleger von Technologiewerten weiter auf neue Kursrekorde gedulden. Der Nasdaq 100 notiert gegenwärtig knapp 4 Prozent unter seinen bisherigen Rekordnotierungen. Daran nicht unbeteiligt ist die wachsende Kritik an den bei vielen KI-Gewinnern inzwischen hohen Unternehmensbewertungen. In den …
Enthaltene Werte: US1491231015,US2310211063,JP3304200003,US5951121038Den vollständigen Artikel lesen
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