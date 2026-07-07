EQS-News: Gravity Game Unite SDN. BHD.
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KUALA LUMPUR, Malaysia, 7. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Gravity Game Unite (GGU), die malaysische Tochtergesellschaft des weltweit tätigen Spieleunternehmens Gravity, hat den 2. offenen Beta-Test (OBT2) für das PC-MMORPG Ragnarok Zero: Global offiziell gestartet.
Der zweite OBT läuft vom 7. Juli 2026 um 9:00 AM bis zum 15. Juli 2026 um 7:59 AM (malaysische Zeit) und steht Spielern in Südostasien, Europa und Ozeanien zur Verfügung. Dieser Test baut auf dem Feedback aus dem ersten OBT auf und enthält bemerkenswerte Verbesserungen hinsichtlich der inhaltlichen Qualität, der Lokalisierung und der Servicestabilität.
In dieser Phase können die Spieler mehrere wichtige neue Funktionen testen, darunter:
Get Poring stößt weiterhin auf großes Interesse; das Spiel verzeichnet eine hohe Anzahl an Anfragen von Spielern, die gespannt darauf sind, das neue Erlebnis mit Begleittieren zu entdecken. Auch für RO Factory gab es eine extrem starke Nachfrage, sodass die ursprüngliche Teilnehmerkapazität von 100 Plätzen fast unmittelbar nach Beginn der Anmeldephase erreicht war. Gravity Game Unite arbeitet derzeit intensiv daran, so schnell wie möglich weitere Plätze freizugeben, um der überwältigenden Resonanz gerecht zu werden.
Zur Feier des 2. OBT wurden zudem verschiedene Gemeinschaftsveranstaltungen vorbereitet:
Spieler können sofort teilnehmen, indem sie sich auf der offiziellen Website registrieren und den PC-Client herunterladen. Die Vorregistrierung für das Spiel ist ebenfalls möglich.
Offizielle Links:
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07.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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