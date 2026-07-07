Seattle - Bei der Fußball-WM hat sich Belgien mit einem überzeugenden 4:1-Sieg gegen Gastgeber USA den Einzug ins Viertelfinale gesichert.



Die Roten Teufel zeigten in dem vom Skandal um die zurückgenommene Rot-Sperre für US-Stürmer Folarin Balogun überschatteten Achtelfinale von Beginn an eine starke Leistung und gingen bereits in der 9. Minute durch Charles De Ketelaere in Führung. Der Stürmer nutzte eine Hereingabe von Raskin und brachte Belgien mit einem Rechtsschuss aus kurzer Distanz in Front. Die USA konnten in der 31. Minute durch Malik Tillman ausgleichen, dessen Freistoß von Vanaken unhaltbar für Courtois abgefälscht wurde. Doch nur zwei Minuten später stellte De Ketelaere mit einem Kopfball nach einer Flanke von Trossard den alten Abstand wieder her.



In der zweiten Halbzeit nutzte Belgien einen Fehler von US-Keeper Freese, der zu lange zögerte, um den Ball zu klären. Hans Vanaken traf aus 30 Metern ins leere Tor und erhöhte in der 57. Minute auf 3:1. Romelu Lukaku setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt, als er nach einem Ballverlust der USA im Strafraum locker ins rechte Eck schlenzte.



Die Partie war von Beginn an von hoher Intensität geprägt. Belgien dominierte die Anfangsphase und ließ den Ball geschickt in den eigenen Reihen laufen. Die USA fanden nur schwer ins Spiel und konnten die belgische Abwehr selten in Bedrängnis bringen. In der zweiten Halbzeit versuchten die US-Boys, den Druck zu erhöhen, doch die Belgier verteidigten clever und nutzten ihre Chancen eiskalt.



Mit diesem Sieg trifft Belgien im Viertelfinale am Freitag um 21 Uhr auf Spanien. Die USA hingegen müssen sich nach einer insgesamt enttäuschenden Leistung von der Heim-WM verabschieden.





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