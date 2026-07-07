Schaffhausen - Georg Fischer (GF) verkauft das Feinguss-Geschäft für die Luftfahrt- Raumfahrt sowie das Industriegasturbinengeschäft der früheren Division Casting Solutions an den US-Konzern CPP. Das Geschäft der Precicast-Gruppe beschäftigt rund 600 Personen an den drei Stanodrten Novazzano, Stabio und Arad. Georg Fischer erwartet aus dem Verkauf einen Mittelzufluss von rund 220 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Damit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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