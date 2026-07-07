Zürich - Petruschenko Consulting lanciert heute wealthmanager.info, die erste öffentlich zugängliche Plattform, die sämtliche von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligten Vermögensverwalter, Trustees und Verwalter von Kollektivvermögen der Schweiz in einer durchsuchbaren und analysierbaren Datenbank zusammenführt. Seit Inkrafttreten des Finanzinstitutsgesetzes (FINIG) und des Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) am 1. Januar 2020 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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