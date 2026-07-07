Die Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt (THWS) und die Kasaero GmbH entwickeln einen modularen Wasserstoff-Elektroantrieb, der sich auch zur Nachrüstung bestehender Ultraleichtflugzeuge eignen soll. Für die Weiterentwicklung des Antriebssystems erhalten die Projektpartner knapp zwei Millionen Euro aus dem Luftfahrtforschungsprogramm des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWE). Die Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt (THWS) und das auf Luftfahrt spezialisierte Ingenieurbüro ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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