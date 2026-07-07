Unterföhring (ots) -7. Juli 2026 - Sony Pictures Television (SPT) hat bekanntgegeben, dass seine Original-Spin-off-Serie "S.W.A.T. Exiles" weltweit in allen wichtigen Regionen vertrieben wird. In Deutschland wird die Sony Pictures Television Original Spin-off-Serie 2026 bei Sky und WOW zu sehen sein.Über "S.W.A.T. Exiles":In diesem neuen Spin-off der Erfolgsserie wird Daniel "Hondo" Harrelson aus seinem erzwungenen Ruhestand zurückgeholt, nachdem eine hochkarätige Mission schiefgelaufen ist. Er soll eine experimentelle S.W.A.T.-Einheit übernehmen, die ausschließlich aus unerfahrenen, schwer einschätzbaren jungen Rekruten besteht und deren Einsatz die letzte Chance darstellt. Hondo muss die Kluft zwischen den Generationen überbrücken, mit widersprüchlichen Persönlichkeiten umgehen und aus Außenseitern ein Team formen, das die Stadt schützen und damit zugleich das Programm retten kann, das ihn selbst geprägt hat.In "S.W.A.T. Exiles" spielen Shemar Moore ("S.W.A.T."), Lucy Barrett ("Deep Water"), Adain Bradley ("Warfare"), Zyra Gorecki ("La Brea"), Freddy Miyares ("When They See Us") und Ronen Rubinstein ("9-1-1: Lone Star") die Hauptrollen. Jay Harrington und Patrick St. Esprit vom Original Cast kehren zurück und schlüpfen erneut in ihre Rollen als Sergeant David "Deacon" Kay bzw. Commander Robert Hicks. David Lim wird in der vorletzten Folge ebenfalls als Victor Tan zurückkehren."S.W.A.T. Exiles" entstand im Rahmen einer einzigartigen Partnerschaft zwischen Sony Pictures Television Studios unter der Leitung von Präsidentin Katherine Pope und der globalen Vertriebsorganisation von SPT unter der Leitung der Co-Präsidenten Jason Spivak und Mike Wald. Jason Ning fungiert als Showrunner und Executive Producer. Weitere Executive Producer sind Neal H. Moritz und Pavun Shetty von Original Film sowie Moore, James Scura und Jon Cowan. SPT produziert die Serie mit zehn Folgen und vertreibt sie weltweit."S.W.A.T. Exiles kommt mit voller Kraft! Ein riesiges Dankeschön an Sony Pictures Television dafür, dass sie an diese Serie glauben und weiterhin in das investieren, was wir gemeinsam aufgebaut haben. Was diesen Moment noch besonderer macht, ist, dass wir Zuschauer in allen wichtigen Regionen weltweit erreichen. Fans überall werden dieses epische neue Abenteuer gemeinsam erleben können", sagte Shemar Moore, Star von "S.W.A.T. Exiles".Die Originalserie "S.W.A.T." ist mit allen Staffeln 1-8 jederzeit bei Sky und WOW abrufbar.Pressekontakt:Thomas SchöffnerSenior Manager / External CommunicationsContent PR+49 (0)173 7254664thomas.schoeffner@rtl.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/6309651