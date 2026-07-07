Zürich - Weniger kognitive Last, kürzere Anrufe und ein schnelleres Onboarding: Eine Innosuisse-geförderte Feldstudie zeigt, dass die Echtzeit-Assistenz "Agent Assist" der Spitch AG Contact-Center-Mitarbeitende genau dann entlastet, wenn der Druck am höchsten ist. Die Arbeit im Kundenservice ist anspruchsvoll, besonders wenn Anrufer unfreundlich oder aggressiv werden. Eine neue, unabhängige Feldstudie des Instituts für Wirtschaftsinformatik der Universität ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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