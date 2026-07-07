Genf - Salesforce, der weltweite Anbieter von CRM mit agentengesteuerter KI, gab heute bekannt, dass das Unternehmen in den nächsten fünf Jahren eine Milliarde US-Dollar in der Schweiz investieren wird, um den Fortschritt im Bereich der agentischen KI zu beschleunigen. Die Investition baut auf dem langjährigen Engagement des Unternehmens in der Schweiz auf - einem der wichtigsten Technologie-, Finanz- und Innovationszentren Europas. Mit der Investition ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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