GEAs Q2 Pre Close unterstützt unsere Einschätzung, dass die Schwäche im Q1 vor allem timingbedingt war und nicht den Beginn einer breiteren Abschwächung markiert. Das Management bestätigte die FY26 Guidance, verwies auf eine Beschleunigung des organischen Umsatzwachstums, einen gesunden Auftragseingang, eine verbesserte Backlog Konversion ab Q2 sowie weitere Margenfortschritte gegenüber dem Vorjahr. Wir erwarten für Q2 einen Umsatz von EUR 1,38 Mrd. bei einer EBITDA Marge vor Restrukturierungsaufwendungen von 16,8% und modellieren FY26 nun näher an der oberen Hälfte der Margen Guidance. Zudem senken wir unsere Annahmen für den normalisierten CapEx, da das Management erneut betonte, dass die Kapitalintensität im Zeitverlauf sinken sollte. Zusammen mit einem erwarteten Free Cashflow von rund EUR 500 Mio. in FY26, begrenzten sichtbaren M&A Zielen und einer starken Bilanz erhöht dies das Potenzial für Aktienrückkäufe (mwb est.). Wir erhöhen unser Kursziel auf EUR 73,00 (zuvor EUR 68,00). BUY.. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/gea-group-ag
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