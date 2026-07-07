FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 07.07.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 1210 (1130) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES UNILEVER PRICE TARGET TO 5700 (5650) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS REINITIATES OAKLEY CAPITAL WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 725 PENCE - BARCLAYS STARTS CRANSWICK WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 6380 PENCE - BERENBERG RAISES KELLER GROUP PRICE TARGET TO 3150 (2550) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 12900 (13100) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS PORVAIR WITH 'BUY' - PRICE TARGET 1050 PENCE - GOLDMAN CUTS LLOYDS PRICE TARGET TO 126 (129) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES AJ BELL PRICE TARGET TO 565 (555) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES RENTOKIL INITIAL TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 590 (515) PENCE - JEFFERIES CUTS BERKELEY GROUP PRICE TARGET TO 4517 (4531) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS PENSIONBEE PRICE TARGET TO 150 (192) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS ITV TO 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 85 (104) PENCE - JPMORGAN RAISES IAG PRICE TARGET TO 6 (5.75) EUR - 'OVERWEIGHT' - RBC RAISES BUNZL PRICE TARGET TO 2600 (2200) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES KELLER GROUP TO 'OUTPERFORM' (SECTOR PERF,) - PRICE TARGET 3100 (2270) PENCE
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