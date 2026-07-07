Die naturstrom AG modernisiert ihren Windpark im nordhessischen Trendelburg. Im Rahmen eines Repowerings ersetzt das Unternehmen vier Altanlagen mit 2,5 Megawatt Gesamtleistung durch zwei neue Windenergieanlagen mit insgesamt 14 Megawatt. Das jetzt begonnene Repowering nahe Trendelburg ist bereits das zweite, das die naturstrom AG an dem Windpark nahe der hessischen Grenze zu Nordrhein-Westfalen umsetzt. Schon 2020 hatte der Öko-Energieversorger zwei Bestandsanlagen eines gemeinsam mit Bürgerenergie-Partnern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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