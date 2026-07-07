Die Deutsche Telekom-Aktie zählt am Dienstag zu den Gewinnern im DAX. Nach einem freundlichen Handelsstart legt das Papier spürbar zu und setzt damit die Erholung der vergangenen Tage fort. Neben der Kursentwicklung rücken auch die Einschätzungen der Analysten sowie der Blick auf die kommenden Quartalszahlen in den Fokus.Aktie startet mit Kursplus Im frühen Xetra-Handel gewann die Deutsche Telekom-Aktie zeitweise rund 1,3 Prozent und gehörte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de