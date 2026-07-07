Die Kompetenzen seines Kalibrier- und Testzentrums (CalTeC) hat das Institut für Solarenergieforschung Hameln (ISFH) um die Kalibrierung großflächiger Perowskit-Silizium-Tandemsolarzellen erweitert. Die Forscher reagierten damit auf die steigende Nachfrage nach Wirkungsgradmessungen für Tandem-Photovoltaik-Technologien, wie es am Dienstag hieß. Künftig könnten in dem Testzentrum, Kalibrierdienstleistungen für großflächige Perowskit-Silizium-Tandemsolarzellen bis zum G12-Waferformat angeboten werden. Die Forscher in Hameln wollen mit der Erweiterung den Übergang der Tandemtechnologie vom Labor ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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