Der deutsche Prothesenhersteller Ottobock verstärkt sich im Bereich der Neuro-Orthetik mit einer Übernahme. Finanzielle Details lassen die Niedersachsen allerdings vermissen. Zur Stunde verliert die im SDAX gelistete Aktie gut zwei Prozent an Wert, wodurch die jüngst Erholungsbewegung wieder ins Stocken gerät.Ottobock will das spanische Unternehmen Fesia Technology akquirieren. Das Closing erwartet das Medizintechnik-Unternehmen in "voraussichtlich" sechs Monaten. Fesia Technology beschäftigt laut ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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