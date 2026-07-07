Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt steht am Dienstag kurz vor Mittag leicht im Plus. Wie schon am Vortag gehören teils die Schwergewichte, vor allem aber Tech-Aktien zu den Bremsern. Letztere erhalten aus Südkorea Gegenwind, wo die Samsung-Titel nach eigentlich starken Zahlen eingebrochen sind. Die Samsung-Aktien seien bereits so hoch bewertet gewesen, dass die «Flüsterschätzungen» kaum zu übertreffen gewesen seien, heisst es in Börsenkreisen. Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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