Eine Stellungnahme des Schweizerischen Gewerbeverbands sgv Bern - Der Vorschlag des Bundesrats für ein «Bundesgesetz über die nachhaltige Unternehmensführung (NUFG)» zeigt, wie wichtig die vom Gewerbeverband geforderte Regulierungsbremse ist. Das NUFG ist unnötig und würde auch KMU belasten. Die Zweitauflage der Konzernverantwortungsinitiative ist ohne Gegenvorschlag an die Urne zu bringen. Es braucht auch keine Anpassung an EU-Recht. Statt neuer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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