Bern - Die Lohnschere in der Schweiz hat sich in den vergangenen zehn Jahren wieder geöffnet. Während die Einkommen von Topverdienenden gestiegen sind, sanken jene von Personen mit tieferen Löhnen, wie eine Untersuchung des Gewerkschaftsbundes zeigt. Grund für diese Entwicklung seien stagnierende mittlere Löhne trotz wachsender Produktivität. Die Gewinne aus der Produktivitätssteigerung seien in den letzten Jahren zwischen 2016 und 2025 vor allem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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