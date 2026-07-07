© Foto: Jeff Chiu/AP/dpaDer KI-Boom treibt Speicherpreise nach oben. Chinas Smartphone-Markt bekommt die Quittung. Beim 618-Shopping-Festival brechen die Verkäufe ein. Nur eine Aktie stemmt sich gegen den Trend.Die Smartphone-Verkäufe in China sind während des 618-Shopping-Festivals deutlich gefallen. Die Verkäufe reduzierten sich vom 26. Mai bis zum 21. Juni im Vergleich zum Vorjahr um 13 Prozent. Die Nachrichtenagentur beruft sich auf Daten von Counterpoint Research. Ein wichtiger Grund sind höhere Preise. Der starke Ausbau der Infrastruktur für künstliche Intelligenz treibt die Nachfrage nach Speicherchips. Dadurch steigen die Kosten für Smartphone-Hersteller. Ihnen bleibt weniger Spielraum für hohe Rabatte. …
Enthaltene Werte: US0378331005,US47215P1066,KYG9830T1067Den vollständigen Artikel lesen
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