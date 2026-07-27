Stresstest für Speicher-Aktien: Öl: Absturz | PayPal: Überraschung? | Xiaomi: Höhenflug | Rheinmetall: Auftrag

Pünktlich zum Erreichen der 100 $-Marke ordnet Trump eine Feuerpause an. Der Ölpreis bricht ein und die Märkte jubeln. Können die Quartalszahlen die gute Stimmung halten oder geht das KI-Theater schon bald wieder los?Hyperscaler, Speicheraktien und 11 DAX-Konzerne Die Quartalsberichtssaison erreicht in dieser Woche ihren Höhepunkt. Mit Meta, Microsoft, Apple und Amazon berichten gleich 4 Mitglieder der Magnificent 7. Dazu werden die Anleger einen die genaue Verfassung der Speicheraktien erfahren. Mit SK hynix, Samsung, Lam Research, Tokyo Electron und Kioxia legen gleich fünf Branchengrößen ihre Zahlen vor. Dazu geht es auch im DAX kräftig zur Sache. Gleich elf Mitglieder des deutschen …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran