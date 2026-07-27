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Markus Weingran
27.07.2026 15:27 Uhr
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Stresstest für Speicher-Aktien: Öl: Absturz | PayPal: Überraschung? | Xiaomi: Höhenflug | Rheinmetall: Auftrag

Pünktlich zum Erreichen der 100 $-Marke ordnet Trump eine Feuerpause an. Der Ölpreis bricht ein und die Märkte jubeln. Können die Quartalszahlen die gute Stimmung halten oder geht das KI-Theater schon bald wieder los?Hyperscaler, Speicheraktien und 11 DAX-Konzerne Die Quartalsberichtssaison erreicht in dieser Woche ihren Höhepunkt. Mit Meta, Microsoft, Apple und Amazon berichten gleich 4 Mitglieder der Magnificent 7. Dazu werden die Anleger einen die genaue Verfassung der Speicheraktien erfahren. Mit SK hynix, Samsung, Lam Research, Tokyo Electron und Kioxia legen gleich fünf Branchengrößen ihre Zahlen vor. Dazu geht es auch im DAX kräftig zur Sache. Gleich elf Mitglieder des deutschen …

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© 2026 Markus Weingran
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir fünf Aktien, bei denen die Abwärtsrisiken besonders hoch sind – und wo sich Gewinnmitnahmen oder sogar Short-Strategien anbieten könnten.

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