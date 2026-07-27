Im freundlichen Marktumfeld setzt zu Wochenbeginn auch die Aktie des Rüstungskonzerns Rheinmetall ihre Erholung fort. Ein neuer Auftrag der Bundeswehr beschert dem DAX-Titel wieder Rückenwind. Entscheidend wird nun sein, dass auch der Abwärtstrend, der seit Jahresanfang intakt ist, gebrochen wird.Die Bundeswehr hat ihren Auftrag bei Rheinmetall erweitert und 56 weitere Schwerlasttransporter bestellt. Die Sattelzugmaschinen des Typs Elefant 2 sollen 2026 und 2027 von Rheinmetall MAN Military Vehicles ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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