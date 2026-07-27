Nach den jüngsten Erholungsmanövern und der Schließung der Kurslücke von Ende Juni könnte sich die Rheinmetall-Aktie wieder gen Süden orientieren. Bereits in meiner vorherigen Analyse blieb der übergeordnete Abwärtstrend trotz der Erholung vom damaligen Verlaufstief intakt. Der jüngste Anstieg ändert daran bislang wenig und Kurse unterhalb von 1.000 € bleiben möglich. Die laufende Erholung ist korrektiv Die Rheinmetall-Aktie hat sich ausgehend von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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