© Foto: Soeren Stache - dpaDie Bundeswehr erweitert ihren Auftrag an Rheinmetall und bestellt 56 weitere Schwerlasttransporter. Die Auslieferung ist für 2026 und 2027 geplant.Die Bundeswehr hat bei Rheinmetall weitere 56 schwere Sattelzugmaschinen des Typs Elefant 2 bestellt. Das teilte der Rüstungskonzern am Montag mit. Der Auftrag hat ein Volumen von rund 60,5 Millionen Euro brutto. Die Auslieferung der Fahrzeuge soll in den Jahren 2026 und 2027 durch Rheinmetall MAN Military Vehicles erfolgen. Rahmenvertrag wird ausgeweitet Ursprünglich hatte die Bundeswehr einen siebenjährigen Rahmenvertrag über bis zu 137 Fahrzeuge abgeschlossen und zunächst 32 Schwerlasttransporter bestellt. Der Vertrag sah zusätzliche Abrufe …
Enthaltene Werte: DE0007030009Den vollständigen Artikel lesen
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