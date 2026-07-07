Der deutsche Leitindex bleibt in Lauerstellung. Die 26.000er Marke ist weiterhin ganz nah. Allerdings hat der Schwung deutlich nachgelassen. Der deutsche Leitindex wirkt ob fehlender Impulse etwas müde. Erschwerend kommt hinzu, dass die Ölpreise im frühen Dienstagshandel wieder zulegen. So nimmt Brent-Öl aktuell wieder die Marke von 73 US-Dollar ins Visier.Von konjunktureller Seite bleibt es heute vergleichsweise ruhig. Es werden nur wenige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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