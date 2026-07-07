Die Aktie des Augsburger Herstellers von Motoren und Antriebssystemen für militärische und zivile Anwendungen Renk befindet sich seit Monaten in einer ausgeprägten Korrektur. Ausgehend vom Hoch, das die Aktie im Oktober des letzten Jahres im Bereich von 90 Euro ausgebildet hatte, verlor sie deutlich. Ende Juni dieses Jahres drohte gar ein Rücksetzer unter die Marke von 40 Euro. Dazu kam es aber nicht, denn die Aktie drehte schwungvoll nach oben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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