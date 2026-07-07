Das Institut für Solarenergieforschung Hameln (ISFH) hat sein Kalibrier- und Testzentrum CalTeC um die Kalibrierung großflächiger Perowskit-Silizium-Tandemsolarzellen erweitert. Nach Angaben des Instituts sind nun Wirkungsgradmessungen für Solarzellen bis zum G12-Waferformat mit 210 Millimetern Kantenlänge möglich. ISFH baut Kalibrierkompetenz für Tandemsolarzellen ausMit der Erweiterung seines Kalibrier- und Testzentrums reagiert das ISFH Hameln nach eigenen Angaben auf den steigenden Bedarf an ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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