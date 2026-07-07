Ein Forschungsteam der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) hat ein System entwickelt, mit dem Batteriespeicher selbsttätig Daten aus dem Inneren der Batteriezellen übertragen können. Derlei gibt es zwar schon - nach Angaben der CAU aber nicht ohne zusätzliche Datenleitungen. Das Kieler System nutzt hingegen die bereits vorhandenen Stromleitungen sowie die zum Steuern der Lade- und Entladevorgänge ohnehin erforderliche Elektronik. Die Kosten lägen nach einer ersten Abschätzung rund 35 Prozent unter denjenigen von Lösungen mit separaten Sensorleitungen. Somit könnten Batterien "künftig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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