Zürich - Im Rahmen ihrer gemeinsamen Innovationsaktivitäten haben Adnovum und Trust Valley ein «Entrepreneur in Residence»-Programm gestartet. Es soll eine Brücke zwischen Innovation und Marktreife schlagen. Als erster Teilnehmer wurde das Schweizer Cybersecurity-Unternehmen Hafnova ausgewählt. Adnovum lanciert gemeinsam mit Trust Valley, einer Initiative der EPFL Innovation Park Foundation, ein «Entrepreneur in Residence»-Programm (EiR). Das Programm ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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