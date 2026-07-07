Paris / London / Zürich - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Dienstag von der Stärke defensiver Werte profitiert. «Angesichts der schwelenden Nahost-Risiken, geldpolitischer Fragezeichen und zunehmend kritischer Fragen rund um die hohen Erwartungen an die KI-Branche wirken neue Bestmarken für viele Anleger erklärungsbedürftig», beschrieb Timo Emden, Marktanalyst von Emden Research, die Marktlage. Entsprechend wachse die Neigung, zunächst Kasse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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