Bern - Die Lohnschere in der Schweiz hat sich seit 2016 weiter geöffnet. Während die Saläre von Topverdienenden stark gestiegen sind, stagnieren die mittleren und tiefen Einkommen. Gleichzeitig belasten steigende Krankenkassenprämien die Haushalte zunehmend" wie eine Untersuchung des Gewerkschaftsbundes zeigt. Die verfügbaren Monatseinkommen von Personen mit tiefen oder mittleren Löhnen sind zwischen 2016 und 2025 gesunken, während sie bei den obersten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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