Die Samsung Electronics-Aktie stürzt am Dienstagvormittag um -6% ab. Am Morgen lagen die Kursverluste des koreanischen Chip- und Elektronikherstellers sogar im zweistelligen Bereich. Warum trennen sich Anleger von der Samsung-Aktie und ist es nicht klüger, gerade jetzt einzusteigen? Atemberaubende Quartalszahlen Auslöser für den Abverkauf der Samsung Electronics-Aktie war die Vorlage der Quartalszahlen. Es war ein klassischer Fall von "Sell the news", ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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