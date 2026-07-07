Bern - Armasuisse und der Flugzeughersteller Lockheed Martin haben im Rahmen der F-35-Beschaffung weitere Offset-Vorhaben konkretisiert. Diese Projekte sollen sicherheitsrelevante Technologien sowie die Industrie und Resilienz der Schweiz stärken. Zu den neuen Vorhaben gehören beispielsweise ein Trainingslager für die Ausbildung am F135-Triebwerk oder die Entwicklung von Trainingsmunition für den Kampfjet F-35. Das teilten das Bundesamt für Rüstung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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