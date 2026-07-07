Laut Studie könne der Chatbot im Vordergrund eine Aufgabe ausführen - und im Hintergrund über andere Konzepte und Ideen grübeln. Besonders überraschend: Die interne Struktur habe sich selbstständig gebildet. Haben KI-Modelle ein Bewusstsein? Können sie selbstständig denken und fühlen? Solche Fragen führen in der KI-Branche immer wieder zu hitzigen Debatten. Zwar hat Anthropic nicht nachgewiesen, dass Claude etwas empfindet, trotzdem geben Forscher:innen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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